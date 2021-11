Cronaca 133

Acqua torbida dal Fanaco: stop alla distribuzione idrica in 10 comuni del Nisseno

Siciliacque ha ridotto e in alcuni casi interrotto la fornitura ai comuni serviti

Redazione

Caltaqua comunica che a causa della torbidità in uscita dal potabilizzatore del Fanaco, Siciliacque ha ridotto e in alcuni casi interrotto la fornitura ai comuni serviti dal suddetto acquedotto. Per tale ragione oggi non sarà possibile effettuare la distribuzione nei comuni di Acquaviva, Mussomeli, Campofranco, Sutera, Milena, Montedoro, Bompensiere, Serradifalco, Delia, Sommatino.



