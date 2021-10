Acqua torbida a Caltanissetta, vietata per usi alimentari: sindaco emette ordinanza

Acqua torbida a Caltanissetta, vietata per usi alimentari: sindaco emette ordinanza

Dopo i disagi dei giorni scorsi legati all'interruzione dell'erogazione, l'acqua è risultata torbida

Redazione

19 Ottobre 2021 14:37

"Dopo l'interruzione idrica di alcuni giorni, abbiamo ricevuto la comunicazione che l'acqua accumulata presso il serbatoio San Giuliano ha un grado di torbidità superiore alla norma e quindi non è idonea per il consumo alimentare. Ho appena firmato l'ordinanza, con la quale si vieta l'uso dell'acqua per uso alimentare, tale divieto sarà vigente sino alla revoca della stessa". E' quanto comunica il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino.



