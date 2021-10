Attualita 972

Acqua, stop all'erogazione idrica in diversi comuni della provincia di Caltanissetta

Siciliacque ha proceduto per un guasto, alla chiusura temporanea dell’adduttore Ancipa

Redazione

17 Ottobre 2021 20:16

Il fornitore di sovrambito Siciliacque ha comunicato per le vie brevi, nella tarda serata di ieri, di aver dovuto procedere, a causa di un guasto, alla chiusura temporanea dell’adduttore Ancipa. Per effetto di ciò nella giornata di oggi, domenica 17 ottobre, Caltaqua, ha dovuto riprogrammare l’ordinaria distribuzione in diversi centri così come di seguito specificato: Caltanissetta, San Cataldo, Serradifalco e Butera fermo di tutte le distribuzioni. A Butera solo nelle zone balneari. Mazzarino, solo slittamento di 24 ore delle distribuzioni in quanto, grazie all’esistenza di fonti autonome di approvvigionamento, è stato possibile scongiurare il fermo totale; RiesiI, solo anticipo della chiusura delle distribuzioni.

Caltaqua comunque garantisce in tutti i centri interessati dal fermo di Siciliacque la distribuzione alle “utenze sensibili”. Caltaqua renderà tempestivamente noti tutti gli ulteriori aggiornamenti che saranno resi man mano disponibili.



Il fornitore di sovrambito Siciliacque ha comunicato per le vie brevi, nella tarda serata di ieri, di aver dovuto procedere, a causa di un guasto, alla chiusura temporanea dell'adduttore Ancipa. Per effetto di ciò nella giornata di oggi, domenica 17 ottobre, Caltaqua, ha dovuto riprogrammare l'ordinaria distribuzione in diversi centri così come di seguito specificato: Caltanissetta, San Cataldo, Serradifalco e Butera fermo di tutte le distribuzioni. A Butera solo nelle zone balneari. Mazzarino, solo slittamento di 24 ore delle distribuzioni in quanto, grazie all'esistenza di fonti autonome di approvvigionamento, è stato possibile scongiurare il fermo totale; RiesiI, solo anticipo della chiusura delle distribuzioni. Caltaqua comunque garantisce in tutti i centri interessati dal fermo di Siciliacque la distribuzione alle "utenze sensibili". Caltaqua renderà tempestivamente noti tutti gli ulteriori aggiornamenti che saranno resi man mano disponibili.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare