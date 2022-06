Attualita 245

Acqua: riprende l'erogazione idrica a Caltanissetta, Mazzarino, Riesi e Butera

Caltaqua comunica la graduale ripresa dell'esercizio degli acquedotti Ancipa e Blufi

Redazione

Caltaqua comunica la graduale ripresa dell'esercizio degli acquedotti Ancipa e Blufi. Caltanissetta: 15/06/2022 in serata riprenderà la distribuzione nelle zone in h24 e sarà a regime entro domani sera. 16/06/2022 Sanatorio..Seguirà la consueta turnazione in tutta la città. Mazzarino:16/06/2022 Santa Lucia e via Roma. Seguirà la consueta turnazione.Riesi:Da oggi è ripresa la distribuzione nella zona alta Ancipa. Seguirà la consueta turnazione.Zone balneari Butera e Piana Marina:La distribuzione riprenderà entro la tarda serata di domani 16/06/2022.



