Acqua, riprende l'erogazione idrica a Caltanissetta e San Cataldo: ecco i turni di distribuzione

Raittivata la fornitura idrica ai serbatoi di Caltanissetta e San Cataldo

Redazione

Caltaqua comunica che Siciliacque ha riattivato la fornitura idrica ai serbatoi di Caltanissetta e San Cataldo.Di seguito il piano distributivo dei prossimi giorni: San Cataldo: Oggi giovedì 12 maggiozone 2, 5, 6. 13/05/22 zone 3, 4, 6; 14/05/22 zone 1, 5, 6. Seguirà la consueta programmazione. Caltanissetta oggi giovedì 12 maggio Centro Balate , Santa Barbara e Trabonella, h.24 centro storico (strada a foglia) e via Padre Scuderi. Domani venerdì 13 maggio: Centro storico S. Anna, Centro Balate, Gibil Gabib, Angeli, viale Amedeo, via Cinnirella, Sanatorio, s. Barbara e in giornata le restanti zone in h.24.



