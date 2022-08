Cronaca 301

Acqua, riprende la fornitura al Fanaco: ecco i turni di distribuzione per 11 comuni del Nisseno

Caltaqua, doop l'interruzione di questi giorni, ha riprogrammato la distribuzione

Redazione

il fornitore Siciliacque ha comunicato di aver ripristinato le forniture all’acquedotto Fanaco. In conseguenza di ciò Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, ha riprogrammato la distribuzione secondo il seguente piano:

- ACQUAVIVA PLATANI, domani sabato 6 agosto, ripresa H24 del centro abitato, settori E4 – E1 – E5 e bassa; domenica 7 agosto, settori E1 – E2 – E3 e alta.

- BOMPENSIERE, da oggi venerdì 5 agosto H24 intero territorio.

- CAMPOFRANCO, oggi venerdì 5 agosto, zona alta 1; domani, sabato 6 agosto, zona alta 2; domenica 7 agosto, zona media; lunedì 8 agosto, zona bassa.

- MUSSOMELI, oggi venerdì 5 agosto, Ospedale, Bosco, Germano; domani, sabato 6 agosto, S. Enrico, Centro, Matrice, S. Giovanni, via Napoli; domenica 7 agosto Ponte, S. Croce, Medio.

- MILENA, oggi, venerdì 5 agosto, Cimitero, Monte Grappa, Centro H24; domani, sabato 6 agosto, Cimitero, Piazza; domenica 7 agosto intero territorio in H24.

- SUTERA, da oggi, venerdì 5 agosto, H24 intero territorio.

- MONTEDORO, oggi, venerdì 5 agosto, zona alta; domani, sabato 6 agosto, zona bassa.

- SERRADIFALCO, domani sabato 6 agosto, zona alta; domenica 7 agosto accumulo; lunedì 8 agosto, zona bassa.

- SAN CATALDO, domani sabato 6 agosto, zone 1 – 5 – 6; domenica 7 agosto, zone 4 – 6; lunedì 8 agosto, zone 2 - 3 – 6.

- DELIA, domani sabato 6 agosto, zone media e alta; domenica 7 agosto, zone bassa e alta.

- SOMMATINO, domani sabato 6 agosto, zone media e alta; domenica 7 agosto, zone bassa e Primo Maggio.



