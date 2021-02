Attualita 210

Acqua, riprende la distribuzione idrica in nove comuni del nisseno: ecco i turni di distribuzione

Caltaqua informa gli utenti che si sono conclusi i lavori di manutenzione che avevano provocato uno stop dell'acqua proveniente dal Fanaco

Redazione

26 Febbraio 2021 13:04

Caltaqua comunica la ripresa dell’esercizio dell’acquedotto Fanaco da parte di Siciliacque. Di seguito i turni di distribuzione per ciascun Comune:Acquaviva

Oggi si riprende con il settore centro in h 24

Sabato settore h 24 + settori esterni E3, E4, E5 (settori esterni zona bassa)

Domenica settore h 24 + settori esterni E1, E2 (settori esterni zona alta)



Bompensiere in h 24



Campofranco

26/02: zona Alta 2

27/02: zona Media

28/02: zona Bassa

01/03: zona Alta 1



Delia

26/02: zona media alta

27/02: zona bassa alta

28/02: accumolo

01/03: zona media alta



Milena

25/02: zona Cimitero, Montegrappa in h24

26/02: zona Piazza

27/02: Villaggio Cavour e zona Carabinieri



Montedoro

26/02: zona Bassa

27/02: zona alta

28/02: zona alta e bassa



Mussomeli

Oggi accumulo

27/02: zona ospedale

28/02: grande settore, nuovo centro, Madrice/S. Giovanni, S. Enrico e via Napoli

01/03: zona Ponte, S. Croce, Medio, Bosco, Germano



Sommatino

27/02: zona media alta e Quattro aratate

28/02: accumulo

01/03: zona bassa, quattro aratate



Sutera

26/02: zona Media

27/02: zona Bassa

28/02: accumulo

01/03: zona Alta



