Acqua, rientra l'emergenza idrica: ecco i turni di distribuzione a Caltanissetta, Riesi e Mazzarino

Caltaqua comunica che è ripresa l'erogazione dagli acquedotti Ancipa e Blufi

Redazione

27 Luglio 2022

Caltaqua comunica la graduale ripesa dell'esercizio degli acquedotti Ancipa e Blufi. Di seguito il programma distributivo per ciascun comune: Caltanissetta. 27.07.2022 Sanatorio, Gibil Gabib, Angeli, via Cavour, ASI Stazzone, Cinnirella; dal tardo pomeriggio si riprenderà in tutte le 24 ore; 28.07.2022 Centro storico S. Anna e Centro Balate. Riesi: 28.07.2022 Zona alta serbatoio Ancipa, zona bassa e alta serbatoio Monte Veronica; 29.07.2022 accumulo; 30.07.2022 Zona alta serbatoio Ancipa, zona bassa e alta serbatoio Monte Veronica; Mazzarino: 27.07.2022 via Roma e Immacolata; 28.07.2022 Fondaco vecchio e Fasselari; 29.07.2022 salita montata e Mercadante. Nelle zone esterne Marina di Butera la distribuzione ritornerà alla normalità domani 28.07.2022.



