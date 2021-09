Eventi 149

"Acqua Mater Vitae", giù il sipario a Caltanissetta sul contest fotografico: riconoscimenti ai partecipanti

Prima edizione del concorso fotografico lanciato lo scorso 22 marzo, in occasione della Giornata mondiale dell’acqua, da Caltaqua, con il patrocinio della Soprintendenza

Redazione

04 Settembre 2021 12:49

Scatti che hanno catturato, rappresentato e “interpretato” in modo soggettivo e originale la forza straordinaria dell’elemento acqua all’interno di contesti differenti legati ciascuno a una delle tante bellezze culturali/ambientali del territorio della provincia di Caltanissetta. È sceso il sipario con un bilancio ampiamente positivo – specie per la qualità e la cura delle immagini attraverso le quali gli appassionati di fotografia hanno saputo “esaltare ciò che il loro obiettivo inquadrava – sulla prima edizione del concorso fotografico “Acqua, Mater Vitae” lanciato lo scorso 22 marzo, in occasione della Giornata mondiale dell’acqua, da Caltaqua, con il patrocinio della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta.

Una partecipazione corale e un più che buono livello medio delle fotografie in concorso, alla fine hanno indotto i promotori di questa prima edizione del contest a non proclamare un vincitore assoluto ma a ritenere tutti i partecipanti meritevoli di essere premiati. Così a ciascuno di loro, nell’ottica della visione del concorso che è quella di valorizzare i tesori del nostro territorio (in questo caso alla luce del valore aggiunto dato dalla risorsa acqua), sono andati dieci ingressi ai percorsi delle “Vie dei tesori”. Quest’ultimo evento è uno dei più grandi festival italiani dedicati alla scoperta del patrimonio delle città. Una grande occasione di riappropriazione dei luoghi da parte dei cittadini e una straordinaria opportunità per i turisti. Oltre quattrocentocinquanta tesori visitabili con un sistema digitale e smart. Palazzi nobiliari, terrazze segrete, monasteri, chiese e cripte, giardini, musei scientifici: luoghi in gran parte di solito chiusi o non raccontati. Sedici, tra capoluoghi e città d’arte, i luoghi della Sicilia coinvolti quest’anno.





Scatti che hanno catturato, rappresentato e "interpretato" in modo soggettivo e originale la forza straordinaria dell'elemento acqua all'interno di contesti differenti legati ciascuno a una delle tante bellezze culturali/ambientali del territorio della provincia di Caltanissetta. È sceso il sipario con un bilancio ampiamente positivo - specie per la qualità e la cura delle immagini attraverso le quali gli appassionati di fotografia hanno saputo "esaltare ciò che il loro obiettivo inquadrava - sulla prima edizione del concorso fotografico "Acqua, Mater Vitae" lanciato lo scorso 22 marzo, in occasione della Giornata mondiale dell'acqua, da Caltaqua, con il patrocinio della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta. Una partecipazione corale e un più che buono livello medio delle fotografie in concorso, alla fine hanno indotto i promotori di questa prima edizione del contest a non proclamare un vincitore assoluto ma a ritenere tutti i partecipanti meritevoli di essere premiati. Così a ciascuno di loro, nell'ottica della visione del concorso che è quella di valorizzare i tesori del nostro territorio (in questo caso alla luce del valore aggiunto dato dalla risorsa acqua), sono andati dieci ingressi ai percorsi delle "Vie dei tesori". Quest'ultimo evento è uno dei più grandi festival italiani dedicati alla scoperta del patrimonio delle città. Una grande occasione di riappropriazione dei luoghi da parte dei cittadini e una straordinaria opportunità per i turisti. Oltre quattrocentocinquanta tesori visitabili con un sistema digitale e smart. Palazzi nobiliari, terrazze segrete, monasteri, chiese e cripte, giardini, musei scientifici: luoghi in gran parte di solito chiusi o non raccontati. Sedici, tra capoluoghi e città d'arte, i luoghi della Sicilia coinvolti quest'anno.

Ti potrebbero interessare