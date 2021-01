Salute 279

Acqua, manutenzione all'acquedotto Fanaco: stop all'erogazione nei comuni di Delia e Sommatino

La distribuzione idrica verrà interrotta a partire da giovedì 21 gennaio e fino al ripristino delle forniture

Redazione

19 Gennaio 2021 17:04

Siciliacque comunica che giorno 21/01/2021 sarà interrotto l'esercizio dell'acquedotto Fanaco per consentire l’esecuzione di quattro interventi di manutenzione non più procrastinabili.Ne consegue che da giorno 21/01 e fino al ripristino delle forniture da parte di Siciliacque, nei comuni di Delia e Sommatino non sarà effettuata la distribuzione idrica.



