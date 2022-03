Attualita 969

Acqua, lavori all'acquedotto del Blufi: disagi a Caltanissetta e San Cataldo

Dovrà essere effettuato un intervento di installazione di un manufatto di sezionamento

Redazione

Si comunica che questa mattina è stato interrotto l’esercizio dell’acquedotto Blufi nel tratto Cozzo della Guardia-San Giuliano per effettuare un intervento di installazione di un manufatto di sezionamento nei pressi della c.da Pizzo Carano in territorio di San Cataldo, con conseguente interruzione della fornitura idrica. Il serbatoio San Giuliano di Caltanissetta subirà solamente una riduzione di 5 l/s rispetto alla portata attuale.

Ne consegue che nel comune di San Cataldo nella giornata di oggi e fino a fine lavori la distribuzione sarà interrotta in tutto il comune. Nel comune di Caltanissetta domani non potrà essere garantita la distribuzione nelle zone Villaggio Santa Barbara, Trabonella e Sanatorio.



