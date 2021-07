Attualita 687

Acqua, interventi sulla rete idrica in contrada Sabucina: disagi a Caltanissetta

Oggi e domani, uniche zone nelle quali verrà effettuata la distribuzione saranno carcere e ospedale

Redazione

08 Luglio 2021 15:45

Sono entrati nel vivo nella mattinata di oggi gli interventi in contrada Sabucina del fornitore di sovrambito Siciliacque per l’esecuzione di interventi risolutivi di criticità, in cinque punti localizzati nella rete di adduzione di esclusiva pertinenza del fornitore stesso, che a cascata inficiano la piena potenzialità distributiva di Caltaqua. La fornitura di Siciliacque è stata interrotta, come programmato, nelle prime ore della mattinata il che ha consentito a Caltaqua di effettuare sino a stamattina l’erogazione nel capoluogo solo nelle seguenti zone: Area Via Amico Valenti – Via Borremans; Fascia esterna Firrio e Fascia esterna Sanatorio

Per oggi, giovedì 8, e domani (venerdì 9), le uniche zone nelle quali verrà effettuata la distribuzione (in regime H24) saranno: Carcere; Ospedale Sant’Elia e punti di approvvigionamento per il carico delle autobotti.Da ieri, inoltre, è in funzione il servizio sostitutivo con autobotti per garantire l’approvvigionamento idrico agli enti sensibili.Caltaqua renderà tempestivamente noti tutti gli aggiornamenti che saranno man mano resi disponibili sulla base dell’esecuzione degli interventi programmati da Siciliacque.



Sono entrati nel vivo nella mattinata di oggi gli interventi in contrada Sabucina del fornitore di sovrambito Siciliacque per l'esecuzione di interventi risolutivi di criticità, in cinque punti localizzati nella rete di adduzione di esclusiva pertinenza del fornitore stesso, che a cascata inficiano la piena potenzialità distributiva di Caltaqua. La fornitura di Siciliacque è stata interrotta, come programmato, nelle prime ore della mattinata il che ha consentito a Caltaqua di effettuare sino a stamattina l'erogazione nel capoluogo solo nelle seguenti zone: Area Via Amico Valenti - Via Borremans; Fascia esterna Firrio e Fascia esterna Sanatorio Per oggi, giovedì 8, e domani (venerdì 9), le uniche zone nelle quali verrà effettuata la distribuzione (in regime H24) saranno: Carcere; Ospedale Sant'Elia e punti di approvvigionamento per il carico delle autobotti.Da ieri, inoltre, è in funzione il servizio sostitutivo con autobotti per garantire l'approvvigionamento idrico agli enti sensibili.Caltaqua renderà tempestivamente noti tutti gli aggiornamenti che saranno man mano resi disponibili sulla base dell'esecuzione degli interventi programmati da Siciliacque.

Ti potrebbero interessare