Acqua inquinata a Caltanissetta, l'Ascom chiede risarcimento per ristoratori e pubblici esercizi

Gli operatori del settore si sono trovati costretti a prendere misure immediate per garantire la sicurezza dei clienti e la qualità dei servizi offerti

L'Ascom Sicilia Caltanissetta, in una nota inviata al Sindaco di Caltanissetta, ha esposto le preoccupazioni dei pubblici esercizi e ha sollecitato l'azione delle autorità locali per affrontare il problema dell’acqua inquinata. La recente crisi dell'approvvigionamento idrico, causata da una grave contaminazione dell'acqua potabile, - dichiara Laura Ginevra, portavoce dell’Ascom Sicilia Caltanissetta, infligge danni significativi ai pubblici esercizi della nostra città. Gli operatori del settore si sono trovati costretti a prendere misure immediate per garantire la sicurezza dei clienti e la qualità dei servizi offerti. Queste misure hanno comportato spese impreviste, tra cui l'acquisto di acqua potabile di alta qualità, pulizia e sanificazione delle vasche e tutte le procedure richieste dalle norme igienico sanitarie.

L'Ascom Sicilia Caltanissetta ha riconosciuto l'importanza di agire tempestivamente a sostegno dei ristoratori e ha presentato al Sindaco di Caltanissetta una nota formale in cui chiede il risarcimento per le spese sostenute a causa dell'acqua inquinata. La nota sottolinea l'urgenza di affrontare questa questione e chiede l'attenzione e il coinvolgimento delle autorità locali al fine di garantire un risarcimento.



