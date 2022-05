Attualita 230

Acqua, disagi oggi e domani a Caltanissetta e San Cataldo: ecco i turni di distribuzione

I disagi sono legati ad una notevole riduzione della portata verificatasi al serbatoio San Giuliano

Redazione

10 Maggio 2022 13:07 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/acqua-disagi-oggi-e-domani-a-caltanissetta-e-san-cataldo-ecco-i-turni-di-distribuzione Copia Link Condividi Notizia

Caltaqua comunica che questa mattina è stata riscontrata una notevole riduzione di portata, circa 60 l/s, al serbatoio San Giuliano proveniente da Cozzo della Guardia. Considerato il livello di acqua nel serbatoio, è stato necessario interrompere momentaneamente la distribuzione nelle zone in h24 e nella zona Sanatorio. Al momento la distribuzione rimane invariata nelle restanti zone della città.

Nel comune di San Cataldo la distribuzione è stata sospesa.Caltaqua rimane in attesa di comunicazioni da parte di Siciliacque e fornirà tempestivamente ogni utile aggiornamento. Questa la distribuzione prevista per domani 11/05 nel comune di Caltanissetta: Centro Balate, le h.24 delle zone carcere e ferrovia, Ospedale, e zona via Re d'Italia.



Caltaqua comunica che questa mattina è stata riscontrata una notevole riduzione di portata, circa 60 l/s, al serbatoio San Giuliano proveniente da Cozzo della Guardia. Considerato il livello di acqua nel serbatoio, è stato necessario interrompere momentaneamente la distribuzione nelle zone in h24 e nella zona Sanatorio. Al momento la distribuzione rimane invariata nelle restanti zone della città. Nel comune di San Cataldo la distribuzione è stata sospesa.Caltaqua rimane in attesa di comunicazioni da parte di Siciliacque e fornirà tempestivamente ogni utile aggiornamento. Questa la distribuzione prevista per domani 11/05 nel comune di Caltanissetta: Centro Balate, le h.24 delle zone carcere e ferrovia, Ospedale, e zona via Re d'Italia.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare