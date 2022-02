Acqua, disagi da domani in alcuni quartieri di Gela: l'erogazione verrà sospesa in diverse zone

Cronaca 293

Acqua, disagi da domani in alcuni quartieri di Gela: l'erogazione verrà sospesa in diverse zone

Dovranno essere eseguiti dei lavori lungo la condotta San Leo-Caposoprano

Redazione

15 Febbraio 2022 18:21 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/acqua-disagi-da-domani-in-alcuni-quartieri-di-gela-lerogazione-verra-sospesa-in-diverse-zone Copia Link Condividi Notizia

Siciliacque comunica che a partire dal 16/02/22 sarà interrotta la fornitura idrica ai serbatoi di Caposoprano e Montelungo per eseguire un intervento di riparazione urgente per l’eliminazione di una perdita in c.da Cocuzza in territorio di Gela, lungo la condotta San Leo – Caposoprano. Da domani non potrà essere garantita la distribuzione nelle zone servite dai serbatoi Caposoprano e Montelungo. Nel dettaglio, le zone interessate all'interruzione sono: Caposoprano alto e basso, Fondo Iozza, San Giacomo alto e basso, Scavone alto e basso, Marchitello, Manfria. La notizia è stata diffusa da Caltaqua.



Siciliacque comunica che a partire dal 16/02/22 sarà interrotta la fornitura idrica ai serbatoi di Caposoprano e Montelungo per eseguire un intervento di riparazione urgente per l'eliminazione di una perdita in c.da Cocuzza in territorio di Gela, lungo la condotta San Leo - Caposoprano. Da domani non potrà essere garantita la distribuzione nelle zone servite dai serbatoi Caposoprano e Montelungo. Nel dettaglio, le zone interessate all'interruzione sono: Caposoprano alto e basso, Fondo Iozza, San Giacomo alto e basso, Scavone alto e basso, Marchitello, Manfria. La notizia è stata diffusa da Caltaqua.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare