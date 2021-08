Attualita 257

Acqua: disagi a Delia, Sommatino, Riesi e Mazzarino. Ecco i turni di distribuzione

Caltaqua renderà tempestivamente noti tutti gli ulteriori aggiornamenti che saranno man mano disponibili

Redazione

05 Agosto 2021 10:14

Si comunica che, a seguito del mancato ripristino della fornitura idrica da parte del fornitore di sovrambito Siciliacque, oggi 5 agosto la distribuzione nei comuni di Delia e Sommatino non potrà essere ripresa. Nel comune di Riesi, a causa del perdurare del fermo di Siciliacque, i livelli di accumulo sono stati talmente bassi da determinare l’impossibilità di poter garantire per la giornata di oggi 5 agosto la distribuzione nella zona alta. Nel comune di Mazzarino, infine, la distribuzione avverrà normalmente come da consueta turnazione. Caltaqua renderà tempestivamente noti tutti gli ulteriori aggiornamenti che saranno man mano disponibili.



