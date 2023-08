Cronaca 1417

Acqua, da domani riprende la distribuzione idrica a Caltanissetta e San Cataldo. Slitta a Mazzarino

Ecco il calendario della distribuzione idrica nel capoluogo. Disagi nei comuni di Massarino, Riesi e Butera

Redazione

Caltaqua comunica la ripresa della distribuzione nei comuni di Caltanissetta e San Cataldo. Di seguito il programma distributivo:

Caltanissetta

24/08 centro storico s. Anna, centro Balate, s. Barbara, Trabonella, Angeli, Cinnirella, ASI Stazzone e via Cavour.

25/08 Sanatorio e zone in h. 24 dove la distribuzione tornerà a regime entro la giornata del 26.08.

San Cataldo

24/08 Platani, Pizzo Carano basso e via Aurora. 25/08 Tigli, Don Bosco, Pizzo Carano alto. 26/08 Sicilia, Pizzo Carano basso.

A causa di guasto lungo la condotta di pertinenza di Siciliacque, domani 24 agosto nel comune di Mazzarino la distribuzione idrica subirà uno slittamento di 36 ore. Nel comune di Riesi domani la distribuzione sarà regolare mentre giorno 25 si farà accumulo. Nelle zone balneari di Butera la distribuzione sarà interrotta da domani fino al ripristino delle forniture da parte di Siciliacque. Caltaqua fornirà tempestivamente ogni utile aggiornamento sulla ripresa e il programma distributivo di ciascun comune.



