Acqua, condotte in tilt a Gela e Butera: rubinetti a secco in diversi quartieri

Acqua, condotte in tilt a Gela e Butera: rubinetti a secco in diversi quartieri

A Gela, alcuni giorni fa si è registrato un guasto alla condotta di Spinasanta e l'acqua verrà distribuita con una pressione ridotta

Caltaqua comunica che i lavori alla condotta Spinasanta alta, nel comune di Gela, sono in corso di esecuzione. Al fine di evitare una interruzione idrica prolungata, nella giornata odierna sarà garantita la distribuzione nell'omonima zona anche se con una pressione ridotta rispetto a quella consueta, per cui potrebbero verificarsi alcuni disservizi. Il servizio sostitutivo attraverso autobotte sarà garantito alle utenze sensibili.

Anche a Butera, a causa di un guasto lungo l'adduttore Valcanonica, a partire da ieri sera è stata interrotta la distribuzione. I tecnici sono già a lavoro per risolvere il problema nel più breve tempo possibile. Si prevede di riattivare la distribuzione entro la giornata di domani 30 novembre.



