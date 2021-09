Acqua, condotta in tilt a Caltanissetta: rubinetti a secco in diversi quartieri della città

Acqua, condotta in tilt a Caltanissetta: rubinetti a secco in diversi quartieri della città

Ancora problemi legati alla regolare distribuzione idrica a causa di un guasto all'adduttore dell'Ancipa

Redazione

08 Settembre 2021 09:18

Si comunica che ieri sera si è verificato un guasto lungo l'adduttore Ancipa, di pertinenza di Siciliacque, nei pressi della diga Olivo e la portata idrica è stata ridotta di 100 l/s. Ne consegue che nella giornata di oggi non sarà garantita la distribuzione nel comune di Caltanissetta, precisamente nelle zone Centro storico, Centro Balate, Sanatorio. Rimane invariata la distribuzione nelle restanti zone e in quelle h24. Caltaqua fornirà tempestivamente ogni utile aggiornamento sulla ripresa delle forniture e sulla programmazione della distribuzione. E sempre a causa del guasto all'adduttore Ancipa, è stata interrotta la distribuzione nelle zone balneari di Butera. Siamo in attesa della nota di Siciliacque per conoscere i tempi di ripristino del guasto e la conseguente ripresa delle forniture.



