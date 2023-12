Acireale, si scaglia contro i distributori automatici per rubare soldi e merce: denunciato

Acireale, si scaglia contro i distributori automatici per rubare soldi e merce: denunciato

Le immagini erano finite sul web provocando lo sdegno dei cittadini

Redazione

I carabinieri ad Acireale (Catania) hanno denunciato un uomo di 30 anni ritenuto l’autore di un furto avvenuto tra le 5 e le 6 del mattino del 29 novembre scorso ai danni di alcuni distributori automatici di alimenti nel punto vendita h24 di Corso Umberto. Un malvivente li ha presi a colpi di pietra e ne ha rubato gli incassi in contanti e la merce contenuta per un danno di alcune migliaia di euro. Il 30enne deve rispondere di furto aggravato.

Le immagini erano finite sul web provocando lo sdegno dei cittadini, che avevano visto in azione il delinquente che, incappucciato, aveva colpito più volte con violenza i distributori.

Al 30enne i militari sono arrivati dopo aver visionato le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza. Nella sua abitazione hanno trovato gli abiti e le scarpe che indossava al momento del furto.



