Acireale, due cugini uccisi in un agrumeto: forse erano stati sorpresi a rubare

Al vaglio degli investigatori dell’Arma vi è la posizione di un uomo anziano, probabilmente uno dei tanti proprietari terrieri della zona

Duplice omicidio ad Acireale, nel Catanese. Due cugini, Vito e Virgilio Cristian Cunsolo, rispettivamente di 29 e 30 anni, tutti e due catanesi del popoloso rione di Librino, sono stati trovati senza vita in un casolare all’interno di un agrumeto di via Roccamena alla periferia di Acireale nella frazione di Pennisi. La scoperta è stata fatta da alcuni parenti delle vittime dopo che martedì sera i due non avevano fatto rientro a casa: nel pomeriggio di ieri è arrivata la macabra scoperta. Secondo una prima ipotesi investigativa potrebbe trattarsi di due ladri di agrumi. C'è il sospetto che i due siano stati sorpresi a rubare e qualcuno li abbia colpiti, servendosi di un’arma da fuoco. Sul posto stanno operando i carabinieri del comando Provinciale e quelli della compagnia di Acireale. Al vaglio degli investigatori dell’Arma vi è la posizione di un uomo anziano, probabilmente uno dei tanti proprietari terrieri della zona. (ANSA)



