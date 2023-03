Cronaca 779

Acido diluito nell'acqua santa, momenti di terrore durante un battesimo nel Messinese

Ad accorgersene è stato il padrino, lo zio della bimba di 8 mesi, che la stava tenendo in braccio

Redazione

Momenti di terrore ieri mattina in una chiesa di Villafranca Tirrena, nel Messinese. Acido al posto dell'acqua santa durante il battesimo di una bimba di otto mesi. Nella fonte battesimale al posto dell'acqua benedetta c'era un'altra sostanza, probabilmente un acido diluito, ustionante. Ad accorgersene è stato il padrino, lo zio della bimba, che la stava tenendo in braccio. L'uomo ha avvertito bruciore alle mani avvisando immediatamente il sacerdote. L'uomo ha dato un colpo alla conchiglia per interrompere la funzione, ma una piccola parte del contenuto è finito ugualmente sul collo della bimba. A quanto pare nell’acqua c’erano tracce di un disinfettante utilizzato come solvente per la pulizia delle stanze.

La piccola è giunta al pronto soccorso del Policlinico ma non ha riportato gravi lesioni. Sull'episodio indagano i carabinieri. Secondo le prime informazioni si sarebbe trattato di un errore, esclusa al momento la pista di un gesto doloso. Sembra che un ministrante abbia trovato nel bagno una bottiglia quasi vuota. Pensando che quel poco liquido fosse acqua, la bottiglia è stata utilizzata per riempire la fonte battesimale. Una svista che sarebbe potuta finire in tragedia. I genitori hanno deciso di non sporgere denuncia.



