Aci storico: ruote nella Storia sulla Via dei Castelli a Butera

Una nuova tappa con Ruote nella Storia torna in Sicilia e questa volta nella Provincia di Caltanissetta. Cornice dell’evento, promosso da ACI Storico con il supporto dell’Automobile Club d’Italia, la suggestiva Butera che con i suoi scorci affascinanti si affaccia sul mare. Dal titolo sulla Via dei Castelli, questo nuovo appuntamento con la manifestazione di carattere turistico-culturale affronterà un percorso tra visite guidate e prove di regolarità dedicate alle prestigiose vetture d’epoca protagoniste indiscusse, come sempre, del raduno che intende coniugare la bellezza e la promozione del patrimonio artistico, culturale, paesaggistico e tradizionale d’Italia con la valorizzazione del motorismo storico e della sua importanza in tutta la storia dell’automobilismo.

A rendere possibile la realizzazione della tappa nissena di Ruote nella Storia, che si svolgerà il prossimo 1 ottobre, la collaborazione fondamentale dell’Automobile Club di Caltanissetta, presieduto dall’Avv. Carlo Alessi e diretto dalla Dott.ssa Rita Caruso, che organizza quest’anno la seconda edizione dell’auto-raduno di ACI Storico.

-“Anche quest’anno l’Automobile Club Caltanissetta - ha tenuto a precisare il Presidente Avv. Carlo Alessi - si prepara all’edizione di Ruote nella Storia che si svolgerà nel Comune di Butera. Il percorso si sviluppa partendo dal Centro Cittadino di Caltanissetta Corso Umberto, per proseguire in Direzione Sommatino/Riesi attraversando le vallate della miniera Trabia/Tallarita, retaggio di archeologia industriale della Sicilia degli Anni ’60 dove, oltre ai motori identici a quelli del Titanic per la produzione di energia elettrica per la miniera, potrà essere ammirato 'il meteorite di Riesi’, rinomata roccia a metà fra realtà e immaginazione, proseguendo in direzione Gela sulla ex Prova Speciale del 2°Rally di Primavera denominata ‘DISUERI’, teatro di sfide nell’anno 1984, per giungere al Kartodromo in Contrada Zai Gela, dove si svolgeranno le prove experience. Al Termine delle prove si raggiungerà lo storico affascinante Comune di Butera seguendo la SP 8, anch’essa teatro della prova ‘Butera’ del 2° Rally di Primavera e dello Slalom Gela /Butera, dove è previsto l’arrivo della manifestazione. Il Sindaco con l’intera amministrazione comunale accoglierà i partecipanti con un giro turistico del borgo cittadino e la visita al Castello Arabo Normanno. Seguirà il rinfresco e la consegna dei riconoscimenti ai partecipanti”.-

Un evento quello del prossimo 1 ottobre che, proprio in linea con lo spirito della manifestazione, intende dare spazio a diversi aspetti legati al motorismo e alla tradizione legata al territorio. Atteso un numero corposo di equipaggi che, con la loro presenza e il loro prestigio, renderanno l’evento un connubio perfetto tra storia, cultura e passione.



