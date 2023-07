Cronaca 1621

Accoltellato mentre porta a passeggio il cane: grave in ospedale

A Milano un uomo di 50 anni è stato aggredito la scorsa notte, indaga la polizia

Redazione

26 Luglio 2023

A Milano un uomo di 50 anni è stato aggredito e accoltellato, la scorsa notte, mentre portava a passeggio il cane per strada, in compagnia della figlia 14enne, rimasta illesa. Ricoverato in codice rosso per quattro ferite da arma da taglio, si trova ora in osservazione all'ospedale ma fuori pericolo. È accaduto intorno a mezzanotte attorno all'area verde del parco di Trenno: l'uomo sarebbe stato avvicinato da tre uomini con il volto coperto da passamontagna. Prima lo avrebbero insultato e aggredito a pugni, poi con 4 coltellate al torace. Sul caso indaga la polizia di Stato.



