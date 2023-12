Cronaca 1133

Accoltellato e preso a martellate davanti a una discoteca, è grave

La vittima è stata circondata da un gruppo di perone che lo hanno colpito con una decina di coltellate

Redazione

Un uomo di 39 anni è stato aggredito attorno alle cinque di questa mattina fuori da una discoteca di Rozzano, comune alle porte di Milano, ed è stato accoltellato e preso a martellate. Da quanto è stato riferito la vittima, un italiano, è stato circondato da un gruppo di persone che lo hanno colpito con una decina di coltellate al torace, alla schiena e all'addome e, con un martello, in faccia all'altezza di un occhio. Il 39enne è stato trasportato in codice rosso all'Humanitas di Rozzano: le sue condizioni sono gravi ma è fuori pericolo di vita. Intanto sono in corso indagini ed accertamenti da parte dei Carabinieri per identificare gli aggressori e verificare la presenza impianti di video sorveglianza per poi analizzare i filmati.



