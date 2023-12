Cronaca 332

Accoltella un compagno fuori da scuola: fermato dai carabinieri un 14enne

Non sono ancora chiari i motivi del litigio avvenuto poco prima delle 14

Redazione

04 Dicembre 2023 17:19 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/accoltella-un-compagno-fuori-da-scuola-fermato-dai-carabinieri-un-14enne Copia Link Condividi Notizia

Una lite fra studenti è sfociata nel pomeriggio in un accoltellamento davanti all'istituto superiore 'Sergio Atzeni' di Capoterra (Cagliari). Un quattordicenne di Sarroch (Cagliari) è in stato di fermo per aver colpito al petto con un coltello da cucina un compagno di scuola di 15 anni, residente a Capoterra. Non sono ancora chiari i motivi del litigio avvenuto poco prima delle 14 all'uscita di scuola. Indagano i carabinieri della compagnia di Cagliari. Il ferito, in pericolo di vita, è stato trasportato all'ospedale Brotzu di Cagliari dall'elisoccorso.



Una lite fra studenti è sfociata nel pomeriggio in un accoltellamento davanti all'istituto superiore 'Sergio Atzeni' di Capoterra (Cagliari). Un quattordicenne di Sarroch (Cagliari) è in stato di fermo per aver colpito al petto con un coltello da cucina un compagno di scuola di 15 anni, residente a Capoterra. Non sono ancora chiari i motivi del litigio avvenuto poco prima delle 14 all'uscita di scuola. Indagano i carabinieri della compagnia di Cagliari. Il ferito, in pericolo di vita, è stato trasportato all'ospedale Brotzu di Cagliari dall'elisoccorso.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare