Cronaca 939

Accoltella il nuovo compagno della ex moglie: ora è ricercato

Il cinquantenne colpito alla schiena in corso Umberto I a Bagheria ora è in ospedale

Redazione

Quando li ha visti insieme su una panchinam, è esplosa la violenza. Un uomo ha accoltellato il nuovo compagno dell'ex moglie, con la quale si era separato da sei mesi. È successo a Bagheria, alle porte di Palermo, dove un cinquantenne è stato colpito alla schiena in corso Umberto I, una delle due principali arterie della città. In base a quanto ricostruito dalla polizia, l'aggressore - che non avrebbe mai accettato la separazione tentando più volte di recuperare il rapporto - avrebbe prima pedinato i due, poi si sarebbe avvicinato alla coppia iniziando a insultare il nuovo compagno della donna. Poi ha impugnato un coltello, colpendo il cinquantenne alla schiena. Si è dato subito alla fuga, facendo perdere le sue tracce ed è ora ricercato dalla polizia.

È stato immediatamente lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato la vittima all'ospedale Buccheri La Ferla, ma non è in pericolo di vita.



