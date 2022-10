Abusivismo commerciale a Caltanissetta: tavolo tecnico in Questura per tutelare chi rispetta le regole

Cronaca 1009

Abusivismo commerciale a Caltanissetta: tavolo tecnico in Questura per tutelare chi rispetta le regole

I controlli interforze, già iniziati da qualche settimana, tenderanno ad articolare una campagna di servizio tesa a garantire il rispetto della legalità

Redazione

06 Ottobre 2022 12:13 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/abusivismo-commerciale-a-caltanissetta-tavolo-tecnico-in-questura-per-tutelare-chi-rispetta-le-regole Copia Link Condividi Notizia

Stamattina il Questore Emanuele Ricifari, in osservanza agli indirizzi scaturiti in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi in Prefettura lo scorso 8 settembre, ha presieduto in Questura un tavolo tecnico al fine di programmare specifici servizi per la prevenzione e la repressione dell’abusivismo commerciale, al quale hanno partecipato anche rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, delle Polizia Municipali dei comuni maggiori, componenti dell’ASP e dei Vigili del Fuoco.

I controlli interforze, già iniziati da qualche settimana, tenderanno ad articolare una campagna di servizio tesa a garantire il rispetto della legalità in tutti i settori commerciali e in particolare in quello itinerante a difesa degli operatori che rispettano la legge, i regolamenti di settore e i limiti delle licenze di cui sono titolari. Tali operatori, infatti, nel già complesso quadro sociale attuale, rischiano di subire la sleale concorrenza di soggetti imprenditori improvvisati o peggio di “abusivi professionali” che esercitano attività fuori dai limiti delle licenze o del tutto abusivamente.



Stamattina il Questore Emanuele Ricifari, in osservanza agli indirizzi scaturiti in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi in Prefettura lo scorso 8 settembre, ha presieduto in Questura un tavolo tecnico al fine di programmare specifici servizi per la prevenzione e la repressione dell'abusivismo commerciale, al quale hanno partecipato anche rappresentanti dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, delle Polizia Municipali dei comuni maggiori, componenti dell'ASP e dei Vigili del Fuoco. I controlli interforze, già iniziati da qualche settimana, tenderanno ad articolare una campagna di servizio tesa a garantire il rispetto della legalità in tutti i settori commerciali e in particolare in quello itinerante a difesa degli operatori che rispettano la legge, i regolamenti di settore e i limiti delle licenze di cui sono titolari. Tali operatori, infatti, nel già complesso quadro sociale attuale, rischiano di subire la sleale concorrenza di soggetti imprenditori improvvisati o peggio di "abusivi professionali" che esercitano attività fuori dai limiti delle licenze o del tutto abusivamente.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare