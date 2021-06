Cronaca 1587

Abusi sessuali su una bambina di 11 anni: arrestato un parente della famiglia

Si tratta di un 63enne, arrestato dai carabinieri di Catania per violenza sessuale aggravata

Redazione

28 Giugno 2021 11:36

Un 63enne è stato arrestato da carabinieri di Catania per violenza sessuale aggravata su una bambina di 11 anni. L'uomo è un parente dei genitori della vittima al quale la ragazzina veniva affidata con fiducia. Nei suoi confronti il Gip, su richiesta della Procura distrettuale etnea, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari. Gli abusi, avvenuti in un paese della provincia di Catania, sarebbero cominciati nel novembre del 2020. La piccola ha tardato a parlarne con la madre per la vergogna provata ed il timore di non essere ritenuta credibile. La donna ha invece subito presentato denuncia ai carabinieri.

L'audizione della bambina in stretta osservanza delle disposizioni contenute nella Carta di Noto ha consentito l'acquisizione di ulteriori elementi investigativi da parte dei carabinieri, poi sfociati nella richiesta della Procura al Gip. (ANSA).



