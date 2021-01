Cronaca 428

Abusi sessuali su un'alunna, condannati la preside e il bidello di una scuola di Marsala

La minore tra gli otto e gli undici anni, era stata sistematicamente sottoposta ad abusi all’interno della scuola

Redazione

20 Gennaio 2021 15:53

Condannati in via definitiva per violenza sessuale su minore, un 57enne e una 59enne sono stati tratti in arresto dai poliziotti della questura di Trapani e del commissariato di Marsala, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Marsala.I fatti, risalenti al periodo tra il 2004 ed il 2008, avevano visto protagonisti la direttrice e un bidello di un istituto scolastico di Marsala, che avevano indotto una ragazzina in condizioni di disagio, a prendere parte a una serie di atti sessuali. In particolare, la minore tra gli otto e gli undici anni, era stata sistematicamente sottoposta ad abusi all’interno della scuola, anche dietro pagamento di piccole somme di denaro per comprarne il silenzio.

Le indagini, avviate grazie alle confidenze raccolte dal convivente della madre della ragazzina, divenuta intanto adolescente, erano state condotte dalla Squadra mobile di Trapani e avevano permesso di raccogliere decisivi elementi di colpevolezza a sostegno della condanna divenuta definitiva. Fino all’epilogo della vicenda quando, entrambi i condannati, rintracciati tra Marsala e Trapani, sono stati tratti in arresto e condotti in carcere.



