Cronaca 168

Abusi sessuali su un minorenne in un oratorio di Enna, sequestrato il computer del sacerdote

Don Giuseppe Rugolo è stato allontanato dalla diocesi di Piazza Armerina e vive a Ferrara da un paio d'anni.

Redazione

14 Febbraio 2021 10:59

Nei giorni scorsi la Polizia ha eseguito una perquisizione in locali del seminario di Ferrara dove vive Giuseppe Rugolo, il sacerdote indagato dalla Procura di Enna per abusi sessuali, dopo la denuncia di un giovane, risalente a dicembre. Nei suoi confronti è stata fatta anche una ispezione del contenuto del telefono, alla ricerca di immagini, che, come spiegato dal difensore, avvocato Denis Lovison, ha dato esito negativo. Quindi è stato anche disposto il sequestro di pc e cellulare, per fare approfondimenti.«E' legittimo che le persone denuncino quello che ritengono, è altrettanto legittimo che le si verifichino - dice l’avvocato Lovison all’ANSA. «Noi siamo contenti che si facciano le verifiche e sicuri che quello che ci viene contestato non è corretto. Ogni attività può solo dimostrare la non correttezza di queste accuse, che peraltro non conosciamo completamente». Il sacerdote vive a Ferrara da un paio d’anni.



Nei giorni scorsi la Polizia ha eseguito una perquisizione in locali del seminario di Ferrara dove vive Giuseppe Rugolo, il sacerdote indagato dalla Procura di Enna per abusi sessuali, dopo la denuncia di un giovane, risalente a dicembre. Nei suoi confronti è stata fatta anche una ispezione del contenuto del telefono, alla ricerca di immagini, che, come spiegato dal difensore, avvocato Denis Lovison, ha dato esito negativo. Quindi è stato anche disposto il sequestro di pc e cellulare, per fare approfondimenti.«E' legittimo che le persone denuncino quello che ritengono, è altrettanto legittimo che le si verifichino - dice l’avvocato Lovison all’ANSA. «Noi siamo contenti che si facciano le verifiche e sicuri che quello che ci viene contestato non è corretto. Ogni attività può solo dimostrare la non correttezza di queste accuse, che peraltro non conosciamo completamente». Il sacerdote vive a Ferrara da un paio d’anni.



News Successiva Scambiano mandragora per borragine: marito e moglie in Rianimazione salvati da avvelenamento

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare