A19, incidente allo svincolo per Caltanissetta: auto si ribalta, 4 persone soccorse dai dipendenti di un caseificio

"La causa dell’incidente è senz’altro da attribuire alla segnaletica spesso incomprensibile per chi percorre l’autostrada" dicono i dipendenti del caseificio

Redazione

10 Gennaio 2021 13:42

Incidente stradale sull’autostrada Palermo Catania nei pressi dello svincolo di Caltanissetta in direzione del capoluogo siciliano. Quattro americani di cui due che lavorano nella base di Sigonella sono rimasti incastrati nell’auto che si è ribaltata.Sono stati soccorsi e aiutati ad uscire dai lavoratori del caseificio Bompietro che si trovavano nella A19 per consegnare formaggi e latticini nel catanese. Per fortuna dei quattro passeggeri il furgone della ditta palermitana era provvisto di tutta la dotazione necessaria per soccorrere i feriti. Ghiaccio, disinfettanti e bende sono state fondamentali per dare assistenza agli automobilisti.

“La causa dell’incidente è senz’altro da attribuire alla segnaletica spesso incomprensibile per chi percorre l’autostrada. L’auto è finita contro uno dei new jersey pieni d’acqua e ha cappottato – dicono i dipendenti del caseificio Bompietro – Per fortuna avevamo tutto il necessario per dare assistenza. Sono dotazioni fondamentali che spesso non tutti gli autotrasportatori hanno con sé. Certo quella segnaletica è davvero difficile per chi transita in autostrada tutti i giorni, figurarsi per chi viene da fuori e rischia di finire senza saperlo nella corsia opposto o in un tratto senza uscita. Per quest’oggi le nostre consegne arriveranno un po’ in ritardo, ma siamo felici di avere aiutato e soccorso quattro automobilisti”.

Gli americani erano rimasti con bloccati dentro con le cinture indossate. Li hanno liberati i dipendenti del caseificio. Per tutti e quattro non è stato necessario il ricovero in ospedale.

