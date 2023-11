Cronaca 1384

A19, incidente all'altezza dello svincolo di Enna: 3 feriti nello scontro tra tre auto

Nel tratto autostradale si sono verificati forti rallentamenti al traffico, la situazione è tornata alla normalita dopo la rimozione dei mezzi

Redazione

Incidente sull'autostrada Palermo-Catania, all'altezza dello svincolo di Enna. Per cause ancora da accertare si sono scontrate tre auto, i tre conducenti sono rimasti feriti. Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che li hanno trasportati in ospedale: una delle persone coinvolte è in condizioni gravi. L'impatto sull'A/19 si è infatti rivelato molto violento, la polizia stradale ha effettuato sul luogo dell'incidente i rilievi per ricostruire la dinamica. Nel tratto autostradale si sono verificati forti rallentamenti al traffico, la situazione è tornata alla normalita dopo la rimozione dei mezzi dalla carreggiata.

Poche settimane fa un altro schianto nella stessa zona. A pochi chilometri dallo svincolo di Enna si sono scontrati un'auto e un furgone. In questo caso è rimasto ferito il conducente del mezzo pesante, trasportato in ospedale con codice rosso. Molti automobilisti puntano il dito contro la scarsa illuminazione dello svincolo, che renderebbe quel tratto particolarmente pericoloso.



