A19: autocisterna si ribalta all'altezza di Resuttano. Conducente trasportato in ospedale

Secondo i primi rilievi l’autotrasportatore avrebbe perso il controllo del mezzo pesante ed è finito fuori strada

Redazione

Nella notte un’autocisterna si è ribaltata sull'autostrada A19 all’altezza di Resuttano, tra le province di Palermo e Caltanissetta. In gravi condizioni il conducente del mezzo pesante, trasportato in ospedale. Sottoposto a una serie di accertamenti da parte del personale medico, si trova ricoverato in codice rosso. Sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo e gli agenti della polizia stradale. L’autista ferito è stato trasportato in ospedale dai sanitari del 118. L’autocisterna era vuota. Secondo i primi rilievi l’autotrasportatore avrebbe perso il controllo ed è finito fuori strada. Ha battuto contro un muro di contenimento dell’autostrada e si è ribaltato su un fianco (ANSA).



