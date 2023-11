A19, auto in fiamme all'altezza dello svincolo per Scillato

Cronaca 708

A19, auto in fiamme all'altezza dello svincolo per Scillato

Sono intervenuti i vigili del fuoco e i poliziotti della Stradale oltre che il personale di Anas

Rita Cinardi

Auto in fiamme sull'autostrada A19, subito dopo lo svincolo per Scillato in direzione Catania. Un giovane era a bordo della sua Fiat Croma quando improvvisamente ha visto uscire del fumo dal vano motore. Subito ha accostato il mezzo ed è sceso. Poco doop l'auto è stata avvolta dalle fiamme rimanendo totalmente distrutta. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i poliziotti della stradale, oltre che il personale di Anas. Il conducente dell'auto sta bene.



