Cronaca 413

A Yakutsk il termometro segna -62 gradi, è la città più fredda del mondo. Il video di Ruhi Cenet

Tempeste di neve, bufere di neve e forti piogge sono un incubo qui, Yakutsk è un inferno di ghiaccio. Ecco un documentario che spiega come vivono gli abitanti

Redazione

21 Gennaio 2023 15:19 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/a-yakutsk-il-termometro-segna--62-gradi-e-la-citta-piu-fredda-del-mondo-il-video-di-ruhi-cenet Copia Link Condividi Notizia

Yakutsk, in Russia, è la città più fredda del mondo. Le temperature hanno raggiunto i -62,7 gradi il 19 gennaio, il più freddo che la città abbia visto in più di due decenni. Situata nella Siberia orientale, la città è ampiamente considerata uno dei luoghi più freddi del mondo, con temperature costantemente sotto zero e permafrost continuo. Yakutsk, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, una volta ha registrato un minimo record di -64,4 gradi nel 1891. I residenti di questa città siberiana stanno prendendo precauzioni estreme. Ma c'è chi dice che si sia arrivati anche a -71 gradi. In un video su youtube il documentarista indipendente Ruhi Çenet racconta le condizioni in cui vivono gli abitanti.



Yakutsk, in Russia, è la città più fredda del mondo. Le temperature hanno raggiunto i -62,7 gradi il 19 gennaio, il più freddo che la città abbia visto in più di due decenni. Situata nella Siberia orientale, la città è ampiamente considerata uno dei luoghi più freddi del mondo, con temperature costantemente sotto zero e permafrost continuo. Yakutsk, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", una volta ha registrato un minimo record di -64,4 gradi nel 1891. I residenti di questa città siberiana stanno prendendo precauzioni estreme. Ma c'è chi dice che si sia arrivati anche a -71 gradi. In un video su youtube il documentarista indipendente Ruhi Çenet racconta le condizioni in cui vivono gli abitanti.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare