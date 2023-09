Eventi 165

A Vallelunga stasera il concerto di Danilo Sacco, storica voce dei Nomadi

Porterà sul palco le sue canzoni e gli intramontabili successi del gruppo musicale più longevo d’Italia

Redazione

Dopo Augusto Daolio, la voce dei Nomadi è stata quella di Danilo Sacco, frontman dello storico gruppo dal 1993 al 2011. Una voce potente e inconfondibile che stasera, a partire dalle 21:30, sarà di scena a Vallelunga nell’ambito dei festeggiamenti in onore della festa Patronale Santa Maria di Loreto.. Il cantautore e chitarrista porterà sul palco le sue canzoni e gli intramontabili successi del gruppo musicale più longevo d’Italia, con il quale ha trascorso 18 anni della sua carriera professionale.

Un concerto, quello di stasera, in cui non mancheranno i brani storici dei Nomadi, ma anche quelli che sono legati allo stesso Sacco. “Io voglio viere”, “Sangue al cuore”, “La vita che seduce” e quel secondo posto al Festival di Sanremo nel 2006 con “Dove si va”, sono solo alcuni dei pezzi più noti che hanno caratterizzato la carriera del cantante ed il suo lungo e fruttuoso periodo con i Nomadi.



