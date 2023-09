Eventi 662

A Vallelunga Pratameno una serata "tutta speciale" per il farmacista Vincenzo Bonasera

Angela Ferilli ha saputo organizzare e dirigere una serata che certamente per lungo tempo rimarrà nei ricordi del numerosissimo pubblico

Redazione

In un “incontro evento” sabato 9 settembre il Comune di Vallelunga Pratameno, il sindaco dott. Giuseppe Montesano e gli assessori hanno voluto dedicare una serata “tutta speciale” per il dott. Vincenzo Bonasera, il “farmacista” mai dimenticato dai cittadini, così come si ricorda la famiglia Bonasera e in particolare modo il dott. Giovanni, lo storico “speziale”, e il primo sindaco di Vallelunga nell’immediato dopoguerra. Con una regia encomiabile, scrupolosa, estrosa, Angela Ferilli ha saputo organizzare e dirigere una serata che certamente per lungo tempo rimarrà nei ricordi del numerosissimo pubblico che è stato presente in via Bellini, dove ha avuto luogo l’incontro evento.

Infatti, il Sindaco Montesano, gli Assessori, Angela Ferilli fortemente hanno voluto che l’incontro avvenisse nella strada, esattamente di fronte alla casa dove nacque Vincenzo Bonasera. Un riconoscimento va dato a tutti gli operatori che hanno reso possibile la realizzazione. Tra i moltissimi presenti, tanti sono stati i momenti di nostalgia e di commozione durante “l’intervista-conversazione” tra il “farmacista-scrittore” e l’eccezionale conduttrice Rita Ferilli. Divertente, invece, è stata la “rappresentazione teatrale” di un antico spassoso episodio che Vincenzo Bonasera ha elaborato e che il “Piccolo Stabile Vallelunghese” ha saputo mettere in scena sul palcoscenico allestito per l’occasione.

Il protagonista di quell’episodio è stato uno zio di Vincenzo Bonasera, il reverendo padre gesuita Domenico Taglierini. Il maestro Anselmo Petrosino con la sua fisarmonica ha reso ancora più particolare la serata eseguendo brani classici e di Ennio Morricone; Danilo De Luca, attore del teatro Biondo di Palermo, è stato il “mimo-parlante” che ha anch’egli “condotto” la serata su testi scritti da Angela Ferilli.



