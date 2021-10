Politica 62

A Taormina il vicepresidente della Regione Armao e l'onorevole Nardi incontrano gli artigiani siciliani

Argomenti chiave della tavola rotonda sono stati i fondi per le piccole imprese artigiane, l'accesso al credito con gli istituti regionali, la modernizzazione dei trasporti

Redazione

05 Ottobre 2021 08:44

Nella prestigiosa cornice del Palazzo dei Congressi di Taormina si sono riuniti gli artigiani siciliani della C.N.A. (Confederazione Nazionale degli Artigiani) con un convegno dal titolo "Sicilia traino del Mezzogiorno - PNRR e investimenti: quali opportunità per le imprese" con due ospiti d'eccezione: l'Onorevole Martina Nardi, Presidente della Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati e il Vicepresidente della Regione Siciliana e Assessore Regionale dell'Economia Prof. Gaetano Armao. Sul tavolo si sono portate le necessità degli artigiani siciliani, che, come tutti i piccoli imprenditori, si sono trovati invischiati nella crisi della pandemia e adesso chiedono sostegni concreti e risposte a lunga scadenza alla politica.

Argomenti chiave della tavola rotonda sono stati i fondi per le piccole imprese artigiane, l'accesso al credito con gli istituti regionali, la modernizzazione dei trasporti - in particolare delle reti stradale e ferroviaria - e il processo di "sburocratizzazione" della Pubblica Amministrazione regionale. Tra l'Onorevole Nardi, deputata del PD che sostiene il Governo Draghi e il giurista palermitano che si occupa delle finanze della Regione Siciliana c'è stata una costante convergenza di intenti nel segno del Governo di unità nazionale che gestisce i fondi del PNRR e la manifestata volontà di porre rimedio definitivo ai gap che hanno sempre limitato l'imprenditoria isolana, che aspetta risposte dall'eccezionale spiegamento di risorse europee per uscire dall'incubo del covid. L'Onorevole Nardi ha assicurato l'attenzione della sua commissione alle tematiche discusse ieri, mentre il Vicepresidente Armao ha sottolineato come il Governo Regionale sia in costante contatto con Roma e con le Istituzioni Europee.



Nella prestigiosa cornice del Palazzo dei Congressi di Taormina si sono riuniti gli artigiani siciliani della C.N.A. (Confederazione Nazionale degli Artigiani) con un convegno dal titolo "Sicilia traino del Mezzogiorno - PNRR e investimenti: quali opportunità per le imprese" con due ospiti d'eccezione: l'Onorevole Martina Nardi, Presidente della Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati e il Vicepresidente della Regione Siciliana e Assessore Regionale dell'Economia Prof. Gaetano Armao. Sul tavolo si sono portate le necessità degli artigiani siciliani, che, come tutti i piccoli imprenditori, si sono trovati invischiati nella crisi della pandemia e adesso chiedono sostegni concreti e risposte a lunga scadenza alla politica. Argomenti chiave della tavola rotonda sono stati i fondi per le piccole imprese artigiane, l'accesso al credito con gli istituti regionali, la modernizzazione dei trasporti - in particolare delle reti stradale e ferroviaria - e il processo di "sburocratizzazione" della Pubblica Amministrazione regionale. Tra l'Onorevole Nardi, deputata del PD che sostiene il Governo Draghi e il giurista palermitano che si occupa delle finanze della Regione Siciliana c'è stata una costante convergenza di intenti nel segno del Governo di unità nazionale che gestisce i fondi del PNRR e la manifestata volontà di porre rimedio definitivo ai gap che hanno sempre limitato l'imprenditoria isolana, che aspetta risposte dall'eccezionale spiegamento di risorse europee per uscire dall'incubo del covid. L'Onorevole Nardi ha assicurato l'attenzione della sua commissione alle tematiche discusse ieri, mentre il Vicepresidente Armao ha sottolineato come il Governo Regionale sia in costante contatto con Roma e con le Istituzioni Europee.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare