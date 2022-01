Eventi 53

A Sutera il convegno "Per una nuova lettura degli affreschi di San Marco"

Sarà molto interessante capire le novità che sono venute fuori dal restauro e che sicuramente cambieranno l’interpretazione degli affreschi

Importante appuntamento culturale nei locali dell'Auditorium Comunale a Sutera: si svolgerà un Convegno organizzato dall’Associazione G.O.D. dal titolo “Per una nuova lettura degli affreschi di San Marco”. Alla luce del restauro (ancora in corso) degli affreschi della Cappella che si trova in c.da San Marco, il Prof. Vittorio Rizzone, archeologo cristiano e medievista, presenterà una relazione riguardante alcune sue considerazioni in merito, sabato 15 gennaio 2022 alle ore 16.00. Con il patrocinio del Comune di Sutera, interverranno il Sindaco Giuseppe Grizzanti, l'Assessore al Turismo Pietro Alongi, la Soprintendente ai Beni Culturali di Caltanissetta Daniela Vullo, il Presidente della G.O.D. Pino Chiparo, la restauratrice Belinda Giambra e il proprietario del sito Vincenzo Turone. Modererà il Dott. Nino Pardi.

Sarà molto interessante capire le novità che sono venute fuori dal restauro e che sicuramente cambieranno l’interpretazione degli affreschi e probabilmente anche la sua collocazione temporale. Di certo ci sono state delle sovrapposizioni di alcuni affreschi e l’individuazione di qualche scritta che scopriremo durante il convegno. Quasi sicuramente date le restrizioni dovute al COVID19, l’ingresso sarà solo con il Green Pass e solo su invito. Sarà comunque garantita un diretta facebook sul profilo della associazione GODSutera. Ricordiamo che l’Associazione G.O.D. si è fatta carico di una campagna di donazione partita nell’agosto del 2020 e tutt’ora aperta per restaurare quest’opera d’arte partendo dalla firma di un protocollo d’intesa tra l’associazione stessa, l’Amministrazione Comunale di Sutera, il proprietario del sito e, successivamente, l’Università di Palermo: una sinergia perfetta tra pubblico, privato, associazionismo e ricerca.



