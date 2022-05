Cronaca 665

A Stromboli dopo l'incendio la troupe parte fra le lacrime, Ambra: "Non ero sul set"

Gli strombolani ora chiedono giustizia e il risarcimento dei danni. E pensano anche di avviare una gara di solidarietà

Redazione

28 Maggio 2022 11:37 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/a-stromboli-dopo-lincendio-la-troupe-parte-fra-le-lacrime-ambra-non-ero-sul-set Copia Link Condividi Notizia

La troupe della fiction televisiva Protezione civile ha lasciato Stromboli. Il regista Marco Pontecorvo, Ambra Angiolini, il produttore Matteo Levi, tutti con gli occhi lucidi e qualche lacrima durante l’abbraccio e l’ultimo saluto agli isolani con i quali hanno legato durante il mese di lavoro sull'isola delle Eolie. E dopo essere stati sentiti dai carabinieri per l’indagine avviata dalla procura di Barcellona Pozzo di Gotto. Per il segreto istruttorio non trapela nulla. Ambra Angiolini dice che non era presente sul set, Pontecorvo che la sceneggiatura era prevista, ma era lontano dal set e Levi che erano in possesso di tutte le autorizzazioni, smentendo a sua volta che Ambra Angiolini fosse sul set.

Gli strombolani ora chiedono giustizia e il risarcimento dei danni. E pensano anche di avviare una gara di solidarietà tra i vip che frequentano Stromboli. Gli abitanti dell’isola temono l’arrivo delle piogge. «Senza la protezione di alberi e vegetazione a valle potrebbe arrivare di tutto», dicono in molti. Il vento ha sollevato la cenere tra i resti del rogo e nella zona devastata dalle fiamme l’isola appare «nuda».



La troupe della fiction televisiva Protezione civile ha lasciato Stromboli. Il regista Marco Pontecorvo, Ambra Angiolini, il produttore Matteo Levi, tutti con gli occhi lucidi e qualche lacrima durante l'abbraccio e l'ultimo saluto agli isolani con i quali hanno legato durante il mese di lavoro sull'isola delle Eolie. E dopo essere stati sentiti dai carabinieri per l'indagine avviata dalla procura di Barcellona Pozzo di Gotto. Per il segreto istruttorio non trapela nulla. Ambra Angiolini dice che non era presente sul set, Pontecorvo che la sceneggiatura era prevista, ma era lontano dal set e Levi che erano in possesso di tutte le autorizzazioni, smentendo a sua volta che Ambra Angiolini fosse sul set. Gli strombolani ora chiedono giustizia e il risarcimento dei danni. E pensano anche di avviare una gara di solidarietà tra i vip che frequentano Stromboli. Gli abitanti dell'isola temono l'arrivo delle piogge. «Senza la protezione di alberi e vegetazione a valle potrebbe arrivare di tutto», dicono in molti. Il vento ha sollevato la cenere tra i resti del rogo e nella zona devastata dalle fiamme l'isola appare «nuda».

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare