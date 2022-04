Attualita 194

A Sommatino sette nuovi volontari entrano a far parte della Croce Rossa Italiana

La commissione d’esame è stata presieduta dal Presidente del Comitato di Caltanissetta Nicolò Piave

Redazione

Forze nuove per le tante attività della Croce Rossa di Sommatino… Si è svolta nella giornata del 3 aprile 2022, la sessione d’esame conclusiva del corso per aspiranti volontari della Croce Rossa per l’unità territoriale di Sommatino. Sette nuovi volontari sono stati promossi dopo essere stati valutati su Sicurezza, storia e organizzazione della CR, Diritto internazionale umanitario e manovre di primo soccorso. La commissione d’esame è stata presieduta dal Presidente del Comitato di Caltanissetta Nicolò Piave, coadiuvato da S.lla Sonia Bognanni, ispettrice del corpo delle infermiere volontarie ed istruttore di Diritto internazionale Umanitario e Cosentino Danilo, referente dell’unità territoriale di Sommatino e monitore di primo soccorso.

“Diamo il benvenuto a tutti i nuovi volontari, dice Danilo Cosentino, della nostra unità territoriale. Visto il moltiplicarsi delle attività sul territorio, soprattutto a causa della pandemia, avevamo necessità di nuove leve che potessero darci una mano; dopo un periodo di tirocinio, saranno tutti impiegati nelle attività a favore dei vulnerabili del nostro territorio; benvenuti in questa nostra grande famiglia”. I volontari che sono entrati in Croce Rossa sono: Aurora di Gregorio, Annamaria Selvaggio, Sofia Faraci, Eliana Guardiana, Serena Acquilino, Cristiana Pirrera, Vittoria Cianci.



