Eventi 487

A Sommatino "Miss Summer": la vincitrice volerà alla finale di "Una ragazza per il cinema"

Condotto da Emanuele Cellauro, Desiana Bruno, Miss Summer 2021, e con special Guest uno dei tronisti più amati di uomini e donne, Gianluca de Matteis

Redazione

05 Agosto 2022 15:13 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/a-sommatino-miss-summer-la-vincitrice-volera-alla-finale-di-una-ragazza-per-il-cinema Copia Link Condividi Notizia

Dopo la Notte Bianca del 5 Agosto, che vede le strade di Sommatino riempite da sfilate, mostre, esibizioni e musica di vario genere, il 6 Agosto è in calendario lo show "Miss Summer", patrocinato dal Comune di Sommatino, con protagoniste 40 ragazze dell'entroterra siciliano in Piazza Centrale alle 21:30, condotto da Emanuele Cellauro, Desiana Bruno, Miss Summer 2021, e con special Guest uno dei tronisti più amati di uomini e donne, Gianluca de Matteis.

Dice Emanuele Cellauro:”Ogni anno Miss Summer cresce sempre più sia grazie alla massiccia partecipazione delle ragazze da tutta Sicilia sia per la grande collaborazione dei nostri sponsor mobilitati da subito che per l'ottima sinergia con l'Amministrazione Comunale, in particolar modo con l'Assessore Salvatore Bombello ed il Sindaco Salvatore Letizia che hanno preso a cuore la manifestazione impegnandosi nella riuscita e che porterà a Sommatino tanta gente dai paesi limitrofi.

Tante le novità ma una su tutte l'uscita Marameo con i bambini curata da Liliana Lentini e che vedrà come ospite la piccola Maelys Raimondi, reduce dalle vittorie di tanti concorsi nazionali per bambini. La Giuria sarà composta da: Elvina Asaro, Olimpia Armonia, Stefanía Scarlata, Daniela Auria, Angela Sciascia, Jessica Collura, Patrizia Ciulla, Debora Cudaminuta, Graziella Asaro, Valentina Morello, Ilaria Di Prima, Salvina Riggio (che ha anche realizzato a mano il premio per la vincitrice ), Oscar Aiello, Gianfilippo Lombardo, Gandolfo Maria Pepe, Peppe També (che assegnerà un premio fotografico).

La prima classificata volerà direttamente alla finale nazionale di " Una Ragazza x il Cinema" in programma a Taormina dal 06 all'11 settembre. Coreografie a cura di Maria Lisa Alessi, direttore della fotografia Umberto Di Forti. Lo Staff è composto da Sara Di Caro, Anna Ottaviano, Fabiana la Iacona, Gaetano Di Vincenzo, Angela Cocita e Salvatore Saggiomo

Ospiti Canori

Salvatore Mulone

Flavia Di Bella

Davide Martorana

Rossella Lo Dico

In gara: Adriana Gagliano, Flaminia Tricoli, Ileana Inguanta, Tania Zarbo, Denise Massimino, Carola Torregrossa, Chiara Gagliano, Miriam Aisa Giannuzzo, Francesca Salamone, Sofia Pirone, Gaia Pia Dio Puiarello, Dalila Di Martino, Elysea Maira, Simona Cacciato, Paola Tranchida, Marisol Montana, Daria Cacioppo, Miriam Ciotta, Anna Maria Vinciguerra, Serena Marino, Miriam Indorato, Giulia Sorce, Aurora Galanti, Emily Terrana, Annabel Gagliano, Maria Rita Grimaldi, Aurora Mauro, Giulia Carrubba, Flavia Schembri, Sofia Campisi, Giada Vinciguerra, Federica Pia Scarantino, Martina Gallo, Lucilla Elena Lo Monaco, Valentina Avarello, Esmeralda Castronovo, Anita Cammilleri, Jeasmina Barbarosie, Arianna Porrello, Paola Colletti, Lia La Placa.



Dopo la Notte Bianca del 5 Agosto, che vede le strade di Sommatino riempite da sfilate, mostre, esibizioni e musica di vario genere, il 6 Agosto è in calendario lo show "Miss Summer", patrocinato dal Comune di Sommatino, con protagoniste 40 ragazze dell'entroterra siciliano in Piazza Centrale alle 21:30, condotto da Emanuele Cellauro, Desiana Bruno, Miss Summer 2021, e con special Guest uno dei tronisti più amati di uomini e donne, Gianluca de Matteis. Dice Emanuele Cellauro:"Ogni anno Miss Summer cresce sempre più sia grazie alla massiccia partecipazione delle ragazze da tutta Sicilia sia per la grande collaborazione dei nostri sponsor mobilitati da subito che per l'ottima sinergia con l'Amministrazione Comunale, in particolar modo con l'Assessore Salvatore Bombello ed il Sindaco Salvatore Letizia che hanno preso a cuore la manifestazione impegnandosi nella riuscita e che porterà a Sommatino tanta gente dai paesi limitrofi. Tante le novità ma una su tutte l'uscita Marameo con i bambini curata da Liliana Lentini e che vedrà come ospite la piccola Maelys Raimondi, reduce dalle vittorie di tanti concorsi nazionali per bambini. La Giuria sarà composta da: Elvina Asaro, Olimpia Armonia, Stefanía Scarlata, Daniela Auria, Angela Sciascia, Jessica Collura, Patrizia Ciulla, Debora Cudaminuta, Graziella Asaro, Valentina Morello, Ilaria Di Prima, Salvina Riggio (che ha anche realizzato a mano il premio per la vincitrice ), Oscar Aiello, Gianfilippo Lombardo, Gandolfo Maria Pepe, Peppe També (che assegnerà un premio fotografico). La prima classificata volerà direttamente alla finale nazionale di " Una Ragazza x il Cinema" in programma a Taormina dal 06 all'11 settembre. Coreografie a cura di Maria Lisa Alessi, direttore della fotografia Umberto Di Forti. Lo Staff è composto da Sara Di Caro, Anna Ottaviano, Fabiana la Iacona, Gaetano Di Vincenzo, Angela Cocita e Salvatore Saggiomo

Ospiti Canori

Salvatore Mulone

Flavia Di Bella

Davide Martorana

Rossella Lo Dico In gara: Adriana Gagliano, Flaminia Tricoli, Ileana Inguanta, Tania Zarbo, Denise Massimino, Carola Torregrossa, Chiara Gagliano, Miriam Aisa Giannuzzo, Francesca Salamone, Sofia Pirone, Gaia Pia Dio Puiarello, Dalila Di Martino, Elysea Maira, Simona Cacciato, Paola Tranchida, Marisol Montana, Daria Cacioppo, Miriam Ciotta, Anna Maria Vinciguerra, Serena Marino, Miriam Indorato, Giulia Sorce, Aurora Galanti, Emily Terrana, Annabel Gagliano, Maria Rita Grimaldi, Aurora Mauro, Giulia Carrubba, Flavia Schembri, Sofia Campisi, Giada Vinciguerra, Federica Pia Scarantino, Martina Gallo, Lucilla Elena Lo Monaco, Valentina Avarello, Esmeralda Castronovo, Anita Cammilleri, Jeasmina Barbarosie, Arianna Porrello, Paola Colletti, Lia La Placa.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare