A Sommatino la prima Sagra dell'Agricoltura con degustazioni, bancarelle e spettacoli

Saranno presenti 30 stand enogastronomici per la degustazione di prodotti locali e più di 10 giostre

Redazione

Parte domani, sabato 29 ottobre, la "1^ Sagra dell'Agricoltura - Sommatino sei Tu" organizzata dall'Amministrazione Comunale del Sindaco Totò Letizia con il Contributo dell'Assessorato Regionale dell' Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ed il Patrocinio della Proloco. Come già previsto e comunicato, saranno presenti 30 Stand enogastronomici per la degustazione dei prodotti tipici locali, convegni tematici, esposizione di mezzi agricoli, bancarelle artigianali e di hobbistica, spettacoli di artisti di strada e gruppo folkloristico, Fattoria Didattica con diversi animali da allevamento, 50 bancarelle del comparto fieristico e più di 10 Giostre.

Per quanto riguarda le prelibatezze enogastronomiche, si potranno degustare prodotti di ogni tipo, dalle produzioni del mandorlificio Parrinello ai preparati delle macellerie locali, dall'olio biologico a prodotti tipici quali la Cuddrireddra di Delia, succhi al melograno, panettoni e dolci, torrone, cuccia e arancini, caffè di torrefazione, birra artigianale e vino, e tanto altro... per finire poi Domenica pomeriggio con la degustazione del "Cannolo Nisseno" del Maestro Lillo De Fraia realizzato con farine nissene e ricotta del Caseificio sommatinese "La Madonnina".



