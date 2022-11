Eventi 181

A Sommatino i ragazzi delle comunità Arcobaleno e Fenice hanno distribuito palloncini alla Prima Sagra dell'Agricoltura

I ragazzi hanno gonfiato più di 200 palloncini per poi realizzare vere e proprie sculture così come imprato su youtube

Redazione

In occasione della Prima sagra dell’agricoltura a Sommatino anche la Cooperativa Arcobaleno 2013 con i minori delle due comunità Arcobaleno e Fenice ha voluto essere presente, con i suoi ragazzi, ospiti delle due comunità, che hanno distribuito ai bambini delle allegre e colorate sculture di palloncini che hanno realizzato loro stessi con impegno ed entusiasmo. Molto impegnativa è stata soprattutto la fase di preparazione di questa attività, in cui i ragazzi hanno gonfiato più di 200 palloncini, hanno studiato, con l’aiuto di video tutorial reperito sulla piattaforma YouTube, la procedura di creazione delle sculture, che avevano la forma di fiore, pesciolino, spada e cagnolino, per poi passare alla fase vera e propria di realizzazione delle piccole opere.

Successivamente i ragazzi, posizionati nella Piazza Centrale del paese, hanno distribuito gratuitamente i palloncini ai bambini regalando, oltre ad un piccolo oggetto, il momento di un sorriso, uno scambio di saluti, una foto. L’esperienza è stata molto significativa sotto molti punti di vista, l’affiatamento dei ragazzi nella fase di preparazione, l’impegno e la presenza durante la manifestazione. Un’importante esperienza sotto tutti i punti di vista, integrazione, solidarietà e spirto di gruppo, senza dimenticare l’importanza di incrementare la visibilità di questa realtà per gli abitanti di Sommatino. “Ringrazio il Sindaco Toto Letizia e tutta L Amministrazione Comunale per la sensibilità e per l impegno mostrato al fine di garantire un buon percorso di integrazione e socialità. Il presidente Rosanna Failla



