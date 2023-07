Cronaca 1162

A Serradifalco un incendio ditrugge la Riserva Naturale Orientata "Lago Soprano": piante a animali bruciati

Distrutto il canneto e le case, il presidente del consiglio comunale Territo: "Il sentimento più triste è l'impotenza"

Rita Cinardi

Ieri pomeriggio un vasto incendio ha colpito la Riserva Naturale Orientata “Lago Soprano” di Serradiflaco distruggendone quasi per intero il canneto e diverse abitazioni del circondario. "È profondissimo il dispiacere per l’accaduto - dice il presidente del consiglio comunale Daniele Territo - ma il sentimento più triste è l’impotenza dinanzi a tale episodio. Distrutto tutto: case, campagne, canneto, per non parlare dei danni a piante ed animali. Un danno immenso, una catastrofe dovuta alla storica incuria e negligenza dell’Ente Gestore (ex Provincia) che non ha mai provveduto alla prevenzione di simili eventi. Tutta la mia vicinanza ai proprietari delle abitazioni e delle terre distrutte. A loro dico che il nostro impegno volto a far ottenere la gestione della riserva al Comune di Serradifalco procede incessantemente e che simili eventi ci spronano a perseguirlo con ancora più interesse affinché ciò avvenga al più presto. Ringrazio i Vigili del Fuoco, i Forestali e le forze dell’ordine tutte per il lavoro svolto nel tentativo di ridurre i danni".



