A Serradifalco successo per lo screening del tumore al seno: hanno aderito 400 donne

Il camper della FORA, nelle prossime settimane, continuerà la campagna per la prevenzione del tumore al seno

Redazione

Nella settimana dal 3 al 7 ottobre, in occasione della campagna dello screening mammografico, a Serradifalco, nei locali del Comune, si è avuta una grande affluenza di donne grazie alla campagna di sensibilizzazione e pubblicizzazione dell’evento fatta dall’associazione “ No Serradifalco” con le sue volontarie, coordinate dal Dott. Marcello Palermo.

Il camper mobile della ditta FORA, coordinato dalla segretaria Mirella Ferla con il Tecnico radiologo Flavio Plebani e con la preziosa collaborazione della Sig.ra Giusi Ferlisi, volontaria dell’associazione “No SerradifalKo Onlus”, in 5 giorni di permanenza, dalla mattina alle 08,30 sino alle 17,00 del pomeriggio, ha visto la presenza di circa 400 donne, preventivamente avvisate, fare l’importante esame di prevenzione. Il camper della FORA, nelle prossime settimane, continuerà la campagna per la prevenzione del tumore al seno, fortemente voluta dalla Dott.ssa Sanfilippo, responsabile screening mammografico dell’A.S.P. di Caltanissetta, in altri comuni della provincia nissena.



