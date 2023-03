Eventi 121

A Serradifalco "La Passione di Cristo" con 80 giovani tra attori e comparse

L’Associazione Culturale "Pier Giorgio Frassati" ha già avviata la macchina organizzativa legata alla tradizionale sacra rappresentazione

Redazione

L’Associazione Culturale “Pier Giorgio Frassati” di Serradifalco comunica che è già avviata la macchina organizzativa legata alla tradizionale sacra rappresentazione de “La Passione di Cristo” che dà inizio alla Settimana Santa Serradifalchese e che quest’anno si svolgerà mercoledì santo 5 aprile 2023 come sempre nella piazza San Francesco di Serradifalco. Dopo questi ultimi tre anni di pandemia e restrizioni, sarà possibile riappropriarci di questa manifestazione che è patrimonio dell’intera comunità serradifalchese e viene realizzata grazie all’appassionato impegno di chi ritiene non disperdere tale tradizione e grazie al contributo economico delle attività commerciali, produttive e di servizi presenti sul nostro territorio.

A tutti sin d’ora, si intende manifestare un sentito ringraziamento. All’Amministrazione Comunale e alla Pro Loco, l’Associazione Frassati intende rivolgere vera gratitudine per la fattiva collaborazione e per il costante supporto che mai hanno fatto mancare. Si ringrazia l’Associazione “Serra del Falco” per la sensibilità mostrata a sostegno della tradizione. La collaborazione e il supporto di tutti sono condizioni imprescindibili per il mantenimento e per la valorizzazione di tutte le tradizioni del nostro paese.

La Sacra Rappresentazione de “La Passione di Cristo”, che coinvolge 80 giovani tra attori e comparse, rappresenta, da un trentennio, un immancabile appuntamento delle tradizioni di Serradifalco di cui è fiore all’occhiello: una tradizione molto sentita che viene mantenuta e valorizzata per la comunità, con particolare attenzione alla trasmissione alle nuove generazioni. Riteniamo, da sempre, che la manifestazione rappresenti un volano di sviluppo legato al micro – turismo che tanto può e deve fare per i nostri territori: rivolgiamo a tutti gli abitanti dei paesi viciniori, un caloroso invito ad assistere al suggestivo spettacolo unico nel suo genere in tutta la Sicilia, tra location, alternanza di palchi legata alla sequenza temporale della sceneggiatura, luci, coinvolgimento del pubblico, lo spettatore si sentirà immerso nell’atmosfera dell’epoca e proverà delle emozioni intensamente suggestive.



