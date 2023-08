Attualita 243

A Serradifalco i "ragazzi" di Radio Studio Giovani si ritrovano dopo 46 anni: fu una delle prime radio libere in Sicilia

Tra i suoi fondatori l’avvocato Giuseppe Dacquì che insieme ad altri giovani del tempo diede vita alle prime trasmissioni

Redazione

Si sono ritrovati dopo 46 anni. Era la primavera del 1977 quando nacque a Serradifalco una delle prime radio libere della Sicilia, la Radio Studio Giovani. Tra i suoi fondatori l’avvocato Giuseppe Dacquì che insieme ad altri giovani del tempo diede vita alle prime trasmissioni radiofoniche in frequenza modulata. Molti di quei giovani hanno trovato fortuna al nord. Chi impiegato in posta,in ferrovia,in aziende private, chi in ministeri. A distanza di molti lustri si sono ritrovati per ricordare quei momenti.

Non tutti però hanno potuto partecipare. All’appello, lanciato da Filippo Difrancesco, hanno potuto rispondere Michele Divita, Lillo Cordaro, Lorenzo Di Forti, Leonardo Burgio, Lillo Burgio, Toto Chiolo, Peppe Maida, Luciano Difrancesco, Luigi Pelonero, Michelangelo Sferrazza. Per l’occasione è stata realizzata una t-shirt ricordo riportante la scritta “R.S.G. The big retourn" che sarà consegnata anche agli assenti tra cui Diego Presti, Giovanna Sortino, Peppe Baglio, Gioacchino Ricotta , Roberto Papa, Angelo Pio Caruso, Peppe Argento, Cettina Gibaldi, Silvana Papa, Carmelina Greco, Mario Lamarca, Raffaele Perfetto, Lillo Pelonero, Michele Burgio. Nell’occasione sono stati ricordati "i giovani" che non ci sono più Aldo La Lumia e Dino Punturello.



