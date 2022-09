Politica 2303

A Serradifalco è boom di Forza Italia, adesso c'è attesa per la possibile elezione alla Camera del sindaco Burgio

Ecco lo scenario che si potrebbe aprire in seguito allo spoglio di oggi pomeriggio per le Regionali e con l'assegnazione dei seggi al proporzionale

Rita Cinardi

26 Settembre 2022 10:27 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/a-serradifalco-e-boom-di-forza-italia-adesso-ce-attesa-per-la-possibile-elezione-alla-camera-del-sindaco-burgio Copia Link Condividi Notizia

Boom di Forza Italia a Serradifalco dove il sindaco Leonardo Burgio è candidato alla Camera dei Deputati. Nel paese in provincia il Caltanissetta il partito di Berlusconi ha ottenuto da solo il 50,5% delle preferenze. L'altra novità è che Leonardo Burgio potrebbe essere uno degli eletti alla Camera. Adesso si resta in attesa della ripartizione dei seggi nel sistema proporzionale. Questo lo scenario: Margherita La Rocca Ruvolo così come Michele Mancuso rispettivamente prima e secondo nella lista di Forza Italia al proporzionale della Camera potrebbero essere eletti all'Ars e optare quindi per la deputazione regionale. A quel punto il seggio che non scatterebbe per il partito e la coalizione in provincia di Messina (dove De Luca ha letteralmente spopolato) potrebbe essere assegnato proprio al sindaco di Serradifalco Leonardo Burgio, in aggiunta al seggio uninominale di Michela Brambilla e a un primo seggio al proporzionale già certo, che in quella prospettiva verrebbe assegnato alla candidata di Marsala Francesca Elia Martinico.



Boom di Forza Italia a Serradifalco dove il sindaco Leonardo Burgio è candidato alla Camera dei Deputati. Nel paese in provincia il Caltanissetta il partito di Berlusconi ha ottenuto da solo il 50,5% delle preferenze. L'altra novità è che Leonardo Burgio potrebbe essere uno degli eletti alla Camera. Adesso si resta in attesa della ripartizione dei seggi nel sistema proporzionale. Questo lo scenario: Margherita La Rocca Ruvolo così come Michele Mancuso rispettivamente prima e secondo nella lista di Forza Italia al proporzionale della Camera potrebbero essere eletti all'Ars e optare quindi per la deputazione regionale. A quel punto il seggio che non scatterebbe per il partito e la coalizione in provincia di Messina (dove De Luca ha letteralmente spopolato) potrebbe essere assegnato proprio al sindaco di Serradifalco Leonardo Burgio, in aggiunta al seggio uninominale di Michela Brambilla e a un primo seggio al proporzionale già certo, che in quella prospettiva verrebbe assegnato alla candidata di Marsala Francesca Elia Martinico.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare